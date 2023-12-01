11:12 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Курс доллара подскочил перед выходными
Последние торги на текущей неделе не сулят ничего хорошего отечественному рублю, который сильно сдает к валютной корзине.
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МИНСК, 1 дек — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта растет в цене только в сравнении с российским рублем.
Сегодня спрос и предложение на европейскую валюту привычно отсутствовали, но, учитывая тенденции на международных площадках, если сессия состоится, то евро укрепится еще.
Американская валюта растет на фоне позитивной статистики деловой активности. По состоянию на 10:25 доллар прибавил сразу 0,59% и поднялся до отметки в 3,1283 белорусских рубля.
На Московской бирже российская валюта утром росла в цене, но в белорусской столице по состоянию на 10:25 она подешевела на 0,19%. На торгах за 100 российских просили 3,5051 белорусских рубля.
Валюта Поднебесной дорожает на фоне роста индекса промышленности. По состоянию на 10:20 она приросла на 0,45%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,3703 белорусских рубля.