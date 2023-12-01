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14:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Платежная система Humo передается Агентству по управлению госактивами

Постановлением президента 100%-я доля государства в лице Центробанка в национальной платежной системе передается АУГА.

Источник: Uznews

Национальная платежная система Humo передается Агентству по управлению государственными активами, следует из постановления президента «О мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий».

Согласно документу, Агентству передается государственная доля в уставном капитале Humo в полном объеме. Причины и цели данного решения в документе не приводятся.

В настоящее время единственным учредителем Humo, которая была основана в 2018 году, является ГУП «Главный центр информатизации» Центрального банка РУз.

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