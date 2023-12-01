14:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Платежная система Humo передается Агентству по управлению госактивами
Постановлением президента 100%-я доля государства в лице Центробанка в национальной платежной системе передается АУГА.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Национальная платежная система Humo передается Агентству по управлению государственными активами, следует из постановления президента «О мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий».
Согласно документу, Агентству передается государственная доля в уставном капитале Humo в полном объеме. Причины и цели данного решения в документе не приводятся.
В настоящее время единственным учредителем Humo, которая была основана в 2018 году, является ГУП «Главный центр информатизации» Центрального банка РУз.