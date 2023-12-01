11:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Бюджет Самары на 2024 год приняли в первом чтении
В следующем году расходы городской казны составят 22,2 млрд рублей.
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В четверг, 30 ноября 2023 года, состоялось очередное заседание думы Самары. На нем депутаты в первом чтении приняли городской бюджет на 2024-й и плановый период 2025—2026 годов.
— На будущий год доходная часть бюджета планируется в 21 650 677 800 рублей, расходная — в 22 280 677 800 рублей. Прогнозируется дефицит в 630 млн рублей, — сообщили в пресс-службе гордумы.
На 2025 год доходы казны Самары составят 22,6 млрд, расходы — 22,6 млрд рублей. На 2026-й — 23,8 и 23,8 млрд рублей соответственно. Таким образом, дефицит в эти два года не предусматривается. Речь идет только о средствах городского бюджета без учета поступлений извне.
Бюджет Самары на ближайшую трехлетку сохранил социальную направленность. В нем предусмотрели средства на образование, культуру, ЖКХ, благоустройство, строительство и ремонт спортивных и соцобъектов и др.