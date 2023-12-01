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11:50 (мск), источник: СуперОмск

Сергей Шелест рассказал о скором прибытии в Омск 10 новых пассажирских автобусов

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в пятницу, 1 декабря 2023 года, что на нефтекамском заводе «НЕФАЗ» полным ходом идет сборка пассажирских автобусов, которые затем отправятся в Омск.

С ходом производства машин прямо на заводе познакомились специалисты омского дептранса и «Пассажирского предприятия № 8», — добавил градоначальник.

«На производственных мощностях нефтекамского завода “НЕФАЗ” полным ходом идет сборка подвижного состава, который в скором времени пополнит омский автобусный парк.

В служебной командировке на предприятии побывали специалисты департамента транспорта и «Пассажирского предприятия № 8». Благодаря налаженному взаимодействию с руководством завода представители омской транспортной отрасли получили уникальную возможность увидеть весь цикл производства, начиная от сборки кузовов и заканчивая финальным этапом технического контроля", — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, автобусы сойдут с конвейера и сразу же отправятся в Омске. При этом.

Подвижной состав сойдет с конвейера в первой декаде декабря и сразу же отправится в Омск. При этом в детрансе уточнили, что очередную партию «НЕФАЗов» на газовом топливо приобретает «Пассажирское предприятие № 8», в Омск поступит 10 новых автобусов.

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