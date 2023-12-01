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15:57 (мск), источник: АиФ Омск

800 молодых омских учителей получат выплату за профессиональное развитие

Всего молодым специалистам выплатят около 14,9 млн рублей.

Более 800 молодых учителей из Омской области получат выплату за профессиональное развитие, сообщает министр образования Иван Кротт.

Согласно подписанным распоряжениям, 826 специалистам назначена выплата на общую сумму около 14,9 млн рублей. Из них 579 педагогов до 30 лет первой квалификационной категории получат 15 тысяч рублей, 247 педагогов до 35 лет высшей квалификационной категории — 25 тысяч рублей.

Материальную поддержку молодым учителям ввели в Омской области по инициативе губернатора Виталия Хоценко. Она должна стимулировать педагогов развиваться, повышать уровень компетентности и улучшать результаты профессиональной деятельности.

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