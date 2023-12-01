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15:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области пять лет не могли снести аварийный дом

Пришлось вмешаться прокуратуре.

Источник: прокуратура Омской области

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области выявила нарушения закона в деятельности органа местного самоуправления. На улице Советская в селе Усть-Ишим находился расселённый аварийный дом. Его должны были снести ещё в 2018 году.

Сооружение представляло опасность для местных жителей, в том числе и для детей, которые могли без труда в него проникнуть.

Прокурор направил в суд иск о понуждении районной администрации снести ветхий многоквартирный дом. Суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора. В настоящее время здание демонтировано.

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