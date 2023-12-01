Россельхознадзор возобновляет ограничения на ввоз в РФ подкарантинной продукции из Молдовы

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik.Россельхознадзор возобновил запрет на ввоз в Россию растительной продукции из ряда районов Молдовы, следует из сообщения ведомства.
Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдовы были введены службой с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдовы. Теперь ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году.
С 15 августа 2022 года был введен временный запрет на ввоз в Россию растительной продукции из следующих районов: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также автономного территориального образования Республики Молдова Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы.