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12:09 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Россельхознадзор возобновляет ограничения на ввоз в РФ подкарантинной продукции из Молдовы

Российское фитосанитарное ведомство сообщает о возобновлении запрета на ввоз растительной продукции из некоторых районов Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik.Россельхознадзор возобновил запрет на ввоз в Россию растительной продукции из ряда районов Молдовы, следует из сообщения ведомства.

«Россельхознадзор вынужден с 4 декабря 2023 года вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Республики Молдова в Россию», — говорится в сообщении.

Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдовы были введены службой с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдовы. Теперь ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году.

«Причина запрета — продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России, а также отсутствие ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.

С 15 августа 2022 года был введен временный запрет на ввоз в Россию растительной продукции из следующих районов: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также автономного территориального образования Республики Молдова Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы.

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