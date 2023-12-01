13:20 (мск), источник: Бизнес-Калининград
Под Калининградом откроют производство панировочных сухарей
В Калининградской области в феврале 2024 года планируется запустить новый завод по производству панировочных сухарей в городе Гусеве.
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Доля компании-инвестора, специализирующейся на производств мяса цыплят бройлеров, составляет около 50% рынка региона — содержится около 2 млн штук птицы. Планируется увеличить мощности предприятия на 12−13% за счет запуска новых птичников клеточного типа. Ныне в компании трудятся 1850 человек, прокомментировали в Калининграде сегодня, 1 декабря 2023 года, собкору ИА Прибыль RU в министерстве сельского хозяйства Калининградской области.
Президент ассоциации иностранных производителей в Калининградской области Стефано Влахович видит перспективу в замещении импортных сырьевых ингредиентов аналогами собственного производства.