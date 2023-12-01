Угрожает ли Крыму засуха

«По водоснабжению сейчас ситуация ровная, засуха не угрожает ни одному региону республики. Симферополь практически полностью переведен на подземные источники. Водохранилища Большой Ялты обеспечивают подачу воды в регион в полном объеме, там воды хватит более чем на два года непрерывного потребления. Оба водохранилища Алушты также заполнены, даже пришлось проводить технический сброс. В этой части никаких рисков для Крыма нет», — сказал Аксенов.
При этом глава республики констатировал, что вследствие подрыва украинскими боевиками Каховской ГЭС и прекращения подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал погибли посевы риса на полуострове. Размер убытков, которые понесли аграрии в этой сфере, оценивается примерно в 100 миллионов рублей.
Отвечая на вопрос о проектировании в Крыму дополнительных водохранилищ — Мартовского и Солнечногорского — Аксенов отметил, что в случае возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу потребность в их строительстве может отпасть.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.