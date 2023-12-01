В Перми начали строить четвертый муниципальный дом

Подготовительные работы на площадке начались заранее, сейчас подрядчик приступил непосредственно к устройству фундамента. Используется способ вдавливания свай, чтобы снизить уровень шума и вибрации.
— Это будет четвертый муниципальный дом в Перми, — отметил глава Перми Эдуард Соснин. — Строительство такого дома на улице Чайковского, 11, стартовавшее в мае 2022 года, уже завершено. Он скоро примет первых жильцов. Возведение двух домов на Маяковского, 54 и 57 тоже идет хорошими темпами, планируем их сдать в следующем году.
Строительство стало возможным благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда». В муниципальные дома переедут порядка 2,4 тысяч жителей аварийных домов. Городское управление капстроительства как заказчик работ контролирует качество строительства на всех этапах, поэтому новоселье точно станет приятным событием.