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13:48 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Доллар подорожал, евро подешевел в пятницу

Национальная валюта перед выходными сдала свои позиции по отношению к американскому доллару и китайскому юаню.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль укрепился в сравнении с евро и российским рублем.

Сегодня, несмотря на позитивную статистику ЕС о росте промышленного производства, европейская валюта подешевела на 0,10%. Таким образом, евро опустился до уровня в 3,4099 белорусских рубля.

Хорошая макростатистика из Соединенных Штатов поддержала местную валюту, которая стала дороже на 0,91%. Поэтому доллар поднялся до отметки в 3,1383 белорусских рубля.

Дешевеющая нефть начинает давить на курс российской валюты, подешевевшей на 0,29%. На торгах за 100 российских рублей предлагали 3,5015 белорусских рубля.

Вместе с долларом в рост пошла и валюта Поднебесной на фоне роста промышленности, прибавив 0,78%. На бирже за 10 юаней просили 4,3845 белорусских рубля.

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