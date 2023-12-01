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14:06 (мск), источник: Ura.ru

В Перми ликвидируют еще одну компанию экс-губернатора Олега Чиркунова

В Перми начата процедура ликвидации ООО «Семья», которая входила в холдинг бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Сообщение о ликвидации юрлица размещено на сайте Федресурса.

«Общество с ограниченной ответственностью “Семья” (Пермь, ул. Революции, д. 13) уведомляет о том, что общим собранием участников принято решение о ликвидации ООО “Семья”. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — сказано в сообщении. Согласно выписке из Единого госреестра юрлиц, основным видом деятельности ООО «Семья» являлось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В августе 2021 года Чиркунов решил продать торговую сеть «Семья» федеральному ритейлеру «Лента». Сумма сделки составила почти 2,5 млрд рублей. Свое решение избавиться от бизнеса экс-губернатор объяснил желанием «спасть спокойно и не находиться постоянно в зоне риска». После сделки «Лента» приступила к ликвидации «неэффективных магазинов», работавшие под брендом «Семья». В течение последних лет холдинг избавился и от ряда других активов: под Пермью был продан логистический центр, а в Березниках крупнейший в городе торговый центр.

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