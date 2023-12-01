14:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 52 тысяч рублей
Реальный размер заработной платы увеличился на 9,3%
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Статисты назвали номинальную среднестатистическую зарплату жителей Воронежской области в сентябре 2023 года — она равна немногим более 52 тысяч рублей. Это на 13,4% больше, чем была в аналогичный период годом ранее. Данными 1 декабря поделился Воронежстат.
В целом реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе-сентябре по сравнению с соответствующим периодом 2022-го увеличился на 9,3%.
В 1,5 раза больше в сентябре зарабатывали представители организаций, занимавшихся «производством прочих готовых изделий» и работники сферы информации и связи.
На 40,4% выше среднеобластного получали работники из профессиональной, научной и технической сфер. А зарплата аграриев составила 107,8% от средней по региону.
Ниже всего получали в производстве кожи и изделий из этого материала (56,7% от среднеобластного уровня), в сфере обработки древесины и в производстве изделий из него, кроме мебели (57,1%).
Не достигли среднеобластного уровня и бюджетники. В сферах здравоохранения и социальных услуг они получали 94,9% от него, в организациях образования — 81,7%.