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14:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 52 тысяч рублей

Реальный размер заработной платы увеличился на 9,3%

Источник: Комсомольская правда

Статисты назвали номинальную среднестатистическую зарплату жителей Воронежской области в сентябре 2023 года — она равна немногим более 52 тысяч рублей. Это на 13,4% больше, чем была в аналогичный период годом ранее. Данными 1 декабря поделился Воронежстат.

В целом реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе-сентябре по сравнению с соответствующим периодом 2022-го увеличился на 9,3%.

В 1,5 раза больше в сентябре зарабатывали представители организаций, занимавшихся «производством прочих готовых изделий» и работники сферы информации и связи.

На 40,4% выше среднеобластного получали работники из профессиональной, научной и технической сфер. А зарплата аграриев составила 107,8% от средней по региону.

Ниже всего получали в производстве кожи и изделий из этого материала (56,7% от среднеобластного уровня), в сфере обработки древесины и в производстве изделий из него, кроме мебели (57,1%).

Не достигли среднеобластного уровня и бюджетники. В сферах здравоохранения и социальных услуг они получали 94,9% от него, в организациях образования — 81,7%.

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