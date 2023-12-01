14:12 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Доллар резко подорожал перед выходными 2 и 3 декабря в Беларуси
Назвали курсы валют, установленные в белорусских обменниках перед выходными 2 и 3 декабря.
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Доллар резко подорожал на торгах в пятницу, 1 декабря, на Белорусской валютно-фондовой бирже. Результаты торгов, которые завершились после 13 часов, опубликованы на официальном сайте БВФБ.
Доллар по итогам торгов прибавил 0,91%, или 0,0284 и теперь стоит 3,1384 рубля.
Евро подешевел на 0,0035, или 0,10% и стоит 3,4099 рубля.
Китайский юань подорожал на 0,78%, или 0,0341. За 10 китайских юаней нужно отдать 4,3848 рубля.
Российский рубль снизился на 0,0102, или 0,29%. За 100 росси1ских рублей необходимо отдать 3,5015 рубля.
Тем временем портал Myfin.by сообщил, какие курсы валют были установлены перед выходными 2 и 3 декабря в белорусских обменниках.
Доллар: продажа — 3,1435 рубля, покупка — 3,149 рубля. Евро: продажа — 3,4225 рубля, покупка — 3,419 рубля. Российский рубль: продажа — 3,485 рубля, покупка — 3,4925 рубля (за 100 российских рублей). Китайский юань: продажа — 4,365 рубля, покупка — 4,45 рубля (за 10 китайских юаней).