15:58 (мск), источник: Комсомольская правда
На Кубани вырастут цены на газ в 2024 году
Цены на газ поднимут в июле 2024 года на Кубани.
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На Кубани вырастут цены на газ в 2024 году. Приказ с указанием новых тарифов опубликован на сайте региональной администрации. Стоимость газа поднимут с 1 июля.
С 1 декабря тарифы останутся без изменений. Для Краснодара стоимость составит 6,47 ₽ за кубометр, для Славянского района — 7,10 ₽ за кубометр, для Усть-Лабинского района 6,97 ₽ за кубометр. Для остальных муниципалитетов региона и федеральной территории «Сириус» цена газа составляет 7,10 ₽ за кубометр.
С 1 июля стоимость в Краснодаре поднимется до 7,14 ₽ за кубометр, в Славянском районе — до 7,71 ₽ за кубометр, в Усть-Лабинском — до 7,68 ₽ за кубометр. В остальных городах и районах, включая «Сириус», тарифы вырастут до 8,34 ₽ за кубометр.
Ранее «Комсомольская правда» — Кубань сообщала о том, как будет дорожать коммуналка в регионе с 2024 года. Правительство России установило предельный рост тарифов ЖКХ в крае.