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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове под рекой Дон начали строить канализационный дюкер за 2,4 млрд рублей

До июля 2024 года в Ростове построят канализационный дюкер протяженностью 11,5 км.

Источник: правительство Ростовской области

В Ростове коммунальщики начали строить новый канализационный коллектор за 2,4 млрд рублей. Часть его пройдет по дну реки Дон, сообщили в правительстве области.

Новая канализацию будет проходить в районе западного железнодорожного моста и состоять из двух веток. На его возведение выделено 2,4 млрд рублей.

По дюкеру будут проходить нечистоты из Советского и Железнодорожного районов города, в том числе и из перспективных районов. Он рассчитан на обслуживание более 300 тысяч человек.

Городские коммунальщики отметили, что возводимый дюкер станет дублером действующего коллектора № 53.

Ранее из схемы водоотведения Ростова убрали старые дюкеры в переулке Казачьем. Из-за этого часть трубы, которая была под рекой Дон, убрали.

Из-за этого пока нет резервной схемы водоотведения. Из-за этого коллектор № 53 нельзя останавливать на ремонт.

Новый коллектор будут прокладывать как открытым способом, с помощью рытья траншей, так и закрытым, когда дорожное полотно повреждается минимально.

Предполагается, что работы по возведению сооружения завершат в июле 2024 года.

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