16:00 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове под рекой Дон начали строить канализационный дюкер за 2,4 млрд рублей
До июля 2024 года в Ростове построят канализационный дюкер протяженностью 11,5 км.
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В Ростове коммунальщики начали строить новый канализационный коллектор за 2,4 млрд рублей. Часть его пройдет по дну реки Дон, сообщили в правительстве области.
Новая канализацию будет проходить в районе западного железнодорожного моста и состоять из двух веток. На его возведение выделено 2,4 млрд рублей.
По дюкеру будут проходить нечистоты из Советского и Железнодорожного районов города, в том числе и из перспективных районов. Он рассчитан на обслуживание более 300 тысяч человек.
Городские коммунальщики отметили, что возводимый дюкер станет дублером действующего коллектора № 53.
Ранее из схемы водоотведения Ростова убрали старые дюкеры в переулке Казачьем. Из-за этого часть трубы, которая была под рекой Дон, убрали.
Из-за этого пока нет резервной схемы водоотведения. Из-за этого коллектор № 53 нельзя останавливать на ремонт.
Новый коллектор будут прокладывать как открытым способом, с помощью рытья траншей, так и закрытым, когда дорожное полотно повреждается минимально.
Предполагается, что работы по возведению сооружения завершат в июле 2024 года.