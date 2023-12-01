Главное
Спецоперация на Украине
15:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре 7 декабря отключат холодную воду на двух улицах

Жители нескольких домов на ул. Осипенко и Ново-Садовой останутся без ХВС на время плановых работ.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в четверг, 7 декабря 2023 года, возможно кратковременное отключение холодной воды. Подачу ресурса могут приостановить на время проведения плановых работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

— Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется. Просим жителей при необходимости сделать запас воды, — отметили ресурсники.

Так, с 09:00 до 23:00 в четверг, 7 декабря, запланирована замена двух задвижек диаметром 300 мм по улице Осипенко. Без холодной воды останутся жители домов по адресам: улица Осипенко, 14, 20, 24 и улица Ново-Садовая, 22,24.

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах — предварительная. В течение недели список может быть скорректирован.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запретить и точка? Суть законопроекта о запрете мобильных телефонов в школе
Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ