15:21 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре 7 декабря отключат холодную воду на двух улицах
Жители нескольких домов на ул. Осипенко и Ново-Садовой останутся без ХВС на время плановых работ.
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В Самаре в четверг, 7 декабря 2023 года, возможно кратковременное отключение холодной воды. Подачу ресурса могут приостановить на время проведения плановых работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».
— Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется. Просим жителей при необходимости сделать запас воды, — отметили ресурсники.
Так, с 09:00 до 23:00 в четверг, 7 декабря, запланирована замена двух задвижек диаметром 300 мм по улице Осипенко. Без холодной воды останутся жители домов по адресам: улица Осипенко, 14, 20, 24 и улица Ново-Садовая, 22,24.
Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах — предварительная. В течение недели список может быть скорректирован.