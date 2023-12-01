Tesla начала продажи электропикапа Cybertruck по цене на 50% выше запланированной

Американская Tesla, основанная и возглавляемая самым богатым человеком в мире Илоном Маском (состояние, по данным Forbes Real-Time, $245,3 млрд), начала продажи своего первого электрического пикапа Cybertruck по ценам, на 50% превышающим заявленные.
На сайте Tesla самая доступная версия электропикапа с задним приводом, запасом хода около 400 км и разгоном до 100 км/ч за 6,5 секунды, продается за $60 990 и станет доступна покупателю в 2025 году.
Представляя Cybertruck в 2019 году, миллиардер заявил, что автомобиль будет стоить от $39 900 и его продажи начнутся в конце 2021 года.
Остальные версии можно получить в 2024-м, в том числе Cybertruck с полным приводом, мощностью двигателя 600 л. с., запасом хода 550 км, максимальной скоростью в 180 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 4,1 секунды — за $79 990. Цена Cybertruck в полной комплектации Cyberbeast (мощность 845 л. с., запас хода — 515 км, максимальная скорость 210 км/ч, разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды) — $99 990.
Все модели Cybertruck позволяют проехать более 200 км после 15-минутной подзарядки.
Они изготовлены из блестящей нержавеющей стали, будут продаваться без покраски, но за доплату в $6500 можно заказать покрытие черной пленкой.
Reuters отмечает, что цены конкурентов Cybertruck на рынке электропикапов не ниже. Стартовая цена R1T от Rivian составляет $73 000, цена Ford F-150 Lightning начинается с $50 000, а Hummer EV стоит более $96 000.
«Cyberbeast определенно понравится более состоятельным клиентам, которые могут позволить себе такую цену и хотят чего-то уникального и причудливого», — отметила руководитель аналитического отдела автомобильной исследовательской компании Edmunds Джессика Колдуэлл.
Открыл продажи Cybertruck сам Маск, выехавший на одном из них на сцену в Остине (штат Техас). «Наконец-то будущее будет выглядеть как будущее», — заявил он. И показал видео заезда на четверть мили (400 м), в ходе которого Cybertruck Cyberbeast опередил спорткар Porsche 911. Взрыв аплодисментов присутствующих вызвали последние секунды видео, когда стало понятно, что электропикап в ходе заезда буксировал на прицепе такой же Porsche 911. Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен во время презентации демонстративно бросил в окно Cybertruck бейсбольный мяч, который отскочил. В 2019 году он для демонстрации небьющегося «бронированного стекла» пикапа бросил в окно металлический шар и разбил его.
Акции Tesla на закрытии 30 ноября упали на 1,66% (до $240,08 за бумагу), на премаркете 1 декабря они снижались на 0,99%, до $237,85.