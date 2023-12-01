19:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Минтруда Беларуси сказали про штрафы за систематические опоздания
В Минтруда Беларуси объяснили, могут ли штрафовать сотрудников за опоздания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, могут ли штрафовать сотрудника за систематические опоздания. Подробности сообщили в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты.
В ведомстве подчеркнули, что не допускается применение денежных штрафов в отношении сотрудника за систематические опоздания, добавив, что это является нарушением законодательства о труде. Сообщается, что опоздание на работу является нарушением трудовой дисциплины со стороны сотрудника, за которое наниматель может применить дисциплинарное взыскание.
Уточняется, что перечень дисциплинарных взысканий, которые можно применить в отношении работников, является довольно исчерпывающим. Так, это могут быть выговор, снижение либо лишение стимулирующих выплат до 12 месяцев, увольнение по собственному основанию, замечание.