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19:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Минтруда Беларуси сказали про штрафы за систематические опоздания

В Минтруда Беларуси объяснили, могут ли штрафовать сотрудников за опоздания.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, могут ли штрафовать сотрудника за систематические опоздания. Подробности сообщили в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве подчеркнули, что не допускается применение денежных штрафов в отношении сотрудника за систематические опоздания, добавив, что это является нарушением законодательства о труде. Сообщается, что опоздание на работу является нарушением трудовой дисциплины со стороны сотрудника, за которое наниматель может применить дисциплинарное взыскание.

Уточняется, что перечень дисциплинарных взысканий, которые можно применить в отношении работников, является довольно исчерпывающим. Так, это могут быть выговор, снижение либо лишение стимулирующих выплат до 12 месяцев, увольнение по собственному основанию, замечание.

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