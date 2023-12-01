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17:24 (мск), источник: Реальное время

Первый магазин Desport на месте Decathlon открылся в Казани

Всего открыто четыре магазина с новыми названиями — в Москве, Московской области Санкт-Петербурге и Казани.

Источник: Реальное время

Магазин Decathlon на улицы Родины, 51 заработал под новым названием Desport, сказано на сайте магазина.

Всего открыто четыре магазина с новыми названиями — в Москве, Московской области Санкт-Петербурге и Казани.

В начале октябре замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что магазины спортивных товаров Decathlon в России начнут открываться в декабре.

В конце октября стало известно, что магазины откроются под названием Desport. Название новой сети происходит от старофранцузского слова «desport», которое означает «развлечение», «игра», — от него и произошло слово «спорт» во многих языках мира, объясняли в АРМ.

Компания Decathlon была основана во Франции в 1976 году. Ее штаб-квартира находится в пригороде Лилля. Фирма специализируется на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта.

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