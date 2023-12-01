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23:01 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии заявило, что решение России о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям.

Источник: © РИА Новости

Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию.

«Решение российских властей о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям», — говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В ведомстве утверждают, что российское эмбарго не имеет отношения к качеству продукции из Молдавии. «Мы считаем обвинения необоснованными и поспешными», — отмечается в документе.

Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. Теперь, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за «систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России», а также «отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции».

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