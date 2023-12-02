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10:18 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Бюджет Петербурга превысил триллион рублей

Такой результат получился по итогам 11 месяцев года.

Уже в ноябре 2023 года (как и в прошлом году), поступления в бюджет Петербурга достигли 1 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Положительная динамика позволила скорректировать в большую сторону доходную часть бюджета (до 1 трлн 97 млрд рублей). Изменения нашли отражение в законе о бюджете города на 2023 год.

«В этом году бюджет исполняется в условиях значимых изменений федерального законодательства. Отмена института консолидированных групп налогоплательщиков и переход на единый налоговый платеж, безусловно, оказали влияние на городской бюджет. Но несмотря на все особенности финансового года в бюджет уже поступило 1 трлн 27 млрд рублей», — заявил губернатор Александр Беглов.

Значительная часть поступлений — это налоги, которые заплатили петербургские бизнесмены и горожане. Остальные 3,5% дохода — межбюджетные трансферты.

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