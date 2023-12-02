11:27 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Минтранспорта изменило режим «открытое небо»
Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений.
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Министерство транспорта совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции усовершенствовали режим «открытое небо» для повышения привлекательности казахстанского рынка авиаперевозок, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В приказ о введении режима “открытое небо” внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования 5-ой степени “свободы воздуха” только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики. Таким образом, иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с 5-ой степенью “свободы воздуха” без ограничений по маршрутам», — пояснили в Минтранспорта.
Мера направлена на развитие конкуренции в отрасли и в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов.
Режим «открытое небо» в Казахстане действует в аэропортах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан, Усть-Каменогорск и Шымкент.