10:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Средняя зарплата в Воронежской области превысила 52 тыс рублей
Рост составил 13,4 процента.
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Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников воронежских предприятий и организаций в сентябре 2023 года составила 52002,7 рубля, что на 13,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Общий показатель с января по сентябрь 2023-го составил 51199,5 рубля. Данные опубликовала пресс-служба Воронежстата в пятницу, 1 декабря.
— Реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе-сентябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022-го увеличился на 9,3%. В сентябре по сравнению с тем же месяцем 2022 года он увеличился на 7,6%, — отметили в Воронежстате.
Значительно выше среднеобластного уровня в сентябре были зарплаты работников организаций, занимающихся производством прочих готовых изделий и специалистов в сфере информации и связи — в 1,5 раза. Высокооплачиваемым также был труд сотрудников из сферы профессиональной, научной и технической деятельности (на 40,4% выше). Заработная плата работников сельского хозяйства составила 107,8% от средней заработной платы по области.
Помимо этого, в Воронежстате указали, что по состоянию на 1 ноября 2023 года суммарная задолженность по заработной плате сложилась перед 90 работниками и составляла 7,1 млн рублей.
Ранее эксперты провели исследование и выяснили, сколько лет нужно жителям Воронежской области, чтобы накопить 1 млн рублей. РИА «Воронеж» сообщало, что, откладывая ежемесячно 10% своей зарплаты, воронежцам потребуется 11,6 года, чтобы увидеть такую сумму на пополняемом вкладе. В рейтинге регионов РФ по скорости накопления Воронежская область заняла 43-е место.