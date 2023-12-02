11:43 (мск), источник: Комсомольская правда
В Башкирии с 1 января значительно увеличат зарплаты молодым учителям
Об этом заявил депутат Курултая и экс-министр образования республики Айбулат Хажин.
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Накануне в Уфе состоялся Национальный педагогический форум, где обсуждали вопрос острой нехватки молодых учителей и воспитателей в детских садах. По данным профильного министерства, на данный момент особенно ощущается недостаток учителей начальных классов и иностранных языков.
Депутат Курултая Башкирии и экс-министр образования республики Айбулат Хажин, заявил в интервью телеканалу БСТ, что с 1 января 2024 года ожидается значительно увеличение зарплат для молодых учителей. Он отметил, что сейчас начинающий учитель «при соответствующей нагрузке» зарабатывает 16−18 тысяч рублей. Речь идет об одной ставке.
— У нас 1 января будет перерасчет, и средняя заработная плата начинающего педагога будет составлять от 35 тысяч рублей и выше, — заявил Айбулат Хажин корреспондентам БСТ.