11:54 (мск), источник: АиФ Волгоград
В ГЖИ волгоградцам объяснили, откуда берутся большие суммы за отопление
Правительство РФ предусмотрело плату за отопление двумя способами — в течение отопительного периода или равномерно ежемесячно.
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Специалисты Госжилнадзора проанализировали обращения волгоградцев и выделили несколько вопросов, которые больше всего волнуют жителей региона.
Выяснилось, что чаще прочего горожан и жителей райцентров беспокоит: почему они платят за отопление в течение всего года и на каком основании в платежках появляются доначисления, если плата вносилась исправно.
В инспекции поясняют: правительство РФ предусмотрело плату за отопление двумя способами — в течение только отопительного периода или равномерно ежемесячно в течение календарного года. В Волгоградской области в Волгограде и Камышине потребители рассчитываются с поставщиками услуги с октября по апрель. В остальных населенных пунктах региона — ежемесячно.
Если многоэтажка оборудована общедомовым счетчиком тепла, плата начисляется в течение 12 месяцев по среднему значению, которое рассчитывается по его показаниям за предыдущий год. Ежемесячные показания сначала складывают, затем делят на 12. Чтобы получить данные для расчета платы за отопление в будущем году, следует снимать показания счетчика каждый месяц.
В МКД не оборудованном общедомовым прибором учета, плата за коммунальную услугу рассчитывается по нормативу потребления.
Корректировка платы в соответствии с показаниями общедомового прибора учета производится, как правило, в I квартале года за расчетным. Расчет производится с учетом потребленной тепловой энергии за предыдущий год и объемом оплаченной. Полученная разница вносится в квитанцию — она может быть как в сторону доначисления, так и в сторону возврата средств.
Расчеты достаточно сложны. Поэтому, при возникновении разногласий, жителям региона предлагается обращаться в региональную инспекцию госжилнадзора по адресу: 400074, Волгоград, ул. Козловская, 39а. Здесь специалисты разъяснят ситуацию, а также проведут проверку в случае необходимости.
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