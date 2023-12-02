11:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронежской области увеличится размер единого семейного пособия
Рост связан с повышением прожиточного минимума.
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В 2024 году в Воронежской области увеличится размер единого пособия для родителей с детьми в возрасте до 17 лет. В зависимости от одобренного процента сумма составит 6 436,5 рубля, 9 654,75 рубля или 12 873 рубля. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, единое пособие вырастет до 7 232, 5 рубля, 10 848,75 рубля и 14 465 рублей в зависимости от одобренного процента. Об этом в прямом эфире с Центром управления регионом сообщил управляющий отделением СФР по Воронежской области Михаил Шапошников.
Михаил Шапошников рассказал, что сумма пособий повышается в связи с увеличением прожиточного минимума. С 1 января 2024-го в Воронежской области его размер на душу населения составит 13 271 рубль, для трудоспособного населения — 14 465 рублей, для детей — 12 873 рубля.
Управляющий отделением СФР по Воронежской области также затронул вопрос, касающийся мер поддержки военнослужащих, участников СВО и членов их семей.
— В семьях участников СВО пособия на детей назначаются в упрощенном порядке — без учета дохода мобилизованного. В частности, при оценке нуждаемости семьи при установлении единого пособия и ежемесячного пособия при рождении или усыновлении первого ребенка не учитываются доходы тех, кого призвали на военную службу по мобилизации. Если на момент призыва на срочную службу супруга мобилизованного гражданина находилась в ожидании ребенка, то такой семье будет выплачено единовременное пособие беременной жене военнослужащего, призванного на срочную службу. Размер пособия в текущем году составляет 36 278,84 рубля, — пояснил Михаил Шапошников.
Ранее стало известно, что более 12,3 тыс. воронежских семей воспользовались средствами регионального материнского капитала (РМК) с начала реализации нацпроекта «Демография» в 2018 году. РИА «Воронеж» сообщало, что наиболее часто жители распоряжаются РМК для улучшения жилищных или бытовых условий.