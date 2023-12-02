12:34 (мск), источник: АиФ Самара
Власти Самары хотят перевести граждан на «пакетные» тарифы в транспорте
Эксперимент с «пакетными тарифами» будет длиться с января по март 2024 года.
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В январе 2024 года для оплаты общественного транспорта в Самаре могут быть введены «пакетные» тарифы, окончательное решение будет принято на заседании профильного комитета.
«Пассажиры смогут выбрать тариф на 5, 10, 20 и 40 поездок, при стоимости 170 рублей, 335 рублей, 660 рублей и 1280 рублей в месяц соответственно. Реализовывать их намерены на базе Карты жителя Самарской области», — сообщает мэрия Самары.
Эксперимент с «пакетными тарифами» продлится три месяца — по март 2024 году. За это время станет понятно, насколько востребованный эти тарифы у населения. Оплачивать подъезд в рамках «пакетного тарифа» можно во всех видах городского общественного транспорта, включая метро.