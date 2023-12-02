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15:17 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Альфа-Банк Беларуси останавливает переводы SWIFT c Польшей

Белорусский Альфа-Банк сказал про остановку операций с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский Альфа-Банк проинформировали про остановку приема и отправки международных переводов SWIFT с Польшей. Подробности озвучили в пресс-службе банка.

В сообщении сказано, что банк вынужден прекратить прием, а также отправку международных переводов SWIFT во всех валютах между PKO Bank Polski и Альфа-Банком.

«С 11 декабря прекратится отправка исходящих платежей, а с 16 декабря — входящих», — уточнили в сообщении.

В банке порекомендовали использовать переводы по номеру карты, если необходимо осуществить его именно в евро. Кроме того, также напомнили о том, что переводы SWIFT будут доступны в следующих валютах. Называются китайский юань, российский рубль, армянский драм, казахстанский тенге.

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