15:17 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Альфа-Банк Беларуси останавливает переводы SWIFT c Польшей
Белорусский Альфа-Банк сказал про остановку операций с Польшей.
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Белорусский Альфа-Банк проинформировали про остановку приема и отправки международных переводов SWIFT с Польшей. Подробности озвучили в пресс-службе банка.
В сообщении сказано, что банк вынужден прекратить прием, а также отправку международных переводов SWIFT во всех валютах между PKO Bank Polski и Альфа-Банком.
«С 11 декабря прекратится отправка исходящих платежей, а с 16 декабря — входящих», — уточнили в сообщении.
В банке порекомендовали использовать переводы по номеру карты, если необходимо осуществить его именно в евро. Кроме того, также напомнили о том, что переводы SWIFT будут доступны в следующих валютах. Называются китайский юань, российский рубль, армянский драм, казахстанский тенге.