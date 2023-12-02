В Узбекистане резко выросли цены на помидоры

«За последние два месяца оптовые цены на красный круглый томат в Узбекистане растут непрерывно, за исключением одной недели. Хотя, в аналогичном периоде предыдущих лет наблюдалась схожая динамика цен на эту продукцию, но в нынешнем году оптовые цены на красный круглый помидор значительно превысили прошлогодние уровни и рекордно высоки для этого времени года», — отмечают специалисты международной информационно-аналитической платформы EastFruit.
Так, с 6 октября по 1 декабря этого года средняя оптовая цена на красный круглый томат в Узбекистане выросла с 4 000 до 19 000 сумов за килограмм — рост в 4,8 раза. Растущая тенденция в динамике цен на эту продукцию в октябре и ноябре является привычной картиной, однако темпы роста в нынешнем году значительно превысили показатели предыдущих лет.
Более того, текущие оптовые цены на эту продукцию на максимально высоком уровне для аналогичного периода последних пяти лет.
Эксперты платформы предположили, что вероятно, из-за нерешенных либо не до конца решенных вопросов с газоснабжением теплиц во время посадки овощей — в августе-сентябре этого года, посадка саженцев томата в тепличных хозяйствах Узбекистана была осуществлена в меньших объемах. В свою очередь, это могло и спровоцировать резкий рост цен на помидоры.