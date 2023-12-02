17:26 (мск), источник: АиФ Самара
В Самарской области зарплаты курьеров поднялись до 100 тысяч рублей
Зарплаты на самарском рынке труда проанализировал портал hh.ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники курьерских служб оказались самыми высокооплачиваемыми работниками среди рабочих профессий.
Как оказалось курьерам в Самаре готовы платить порядка 96 тысяч рублей. Обогнали самарских курьеров по уровню дохода их коллеги из Новокуйбышевска и Тольятти, где максимальная зарплата может достигать 100 тысяч рублей.
А вот профессия таксиста оказалась менее оплачиваемой, там доход не превышает 65 тысяч рублей в месяц. Но такая ситуация характерна только для Самарской области. В других регионах России таксисты являются лидерами по зарплатам на рынке труда.