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17:26 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области зарплаты курьеров поднялись до 100 тысяч рублей

Зарплаты на самарском рынке труда проанализировал портал hh.ru.

Сотрудники курьерских служб оказались самыми высокооплачиваемыми работниками среди рабочих профессий.

Как оказалось курьерам в Самаре готовы платить порядка 96 тысяч рублей. Обогнали самарских курьеров по уровню дохода их коллеги из Новокуйбышевска и Тольятти, где максимальная зарплата может достигать 100 тысяч рублей.

А вот профессия таксиста оказалась менее оплачиваемой, там доход не превышает 65 тысяч рублей в месяц. Но такая ситуация характерна только для Самарской области. В других регионах России таксисты являются лидерами по зарплатам на рынке труда.

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