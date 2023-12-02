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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре у Кировского рынка откроют транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»

На территории у проспекта Кирова в Самаре построят проезд между новой автостанцией и ж/д платформой «Пятилетка».

Источник: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина во вторник, 28 ноября, проверила, как ведутся работы по созданию транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». Он станет ключевой частью городского транспортного состава и обеспечит удобную пересадку между различными видами транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

В непосредственной близости от ТПУ «Пятилетка» проходят 17 маршрутов общественного транспорта. В настоящее время уже выполнены работы по переносу опор освещения, ремонту ливневой канализации. Кроме того, рабочие осуществляют реконструкцию и обновление частей торговых мест.

Строительство проведут в два этапа. Первый рассматривает территорию, прилегающую к проспекту Кирова. Там планируется разместить автостанцию для обслуживания пассажиров межмуниципальных и межрегиональных автобусов, площадку для их отстоя и автостоянку для посетителей ТК.

В рамках второго этапа запланированы работы по организации автобусного проезда. Его организуют между автостанцией и ж/д платформой «Пятилетка». Также власти собираются построить дорогу под мостом для обеспечения заезда на ТПУ с нечетной стороны проспекта Кирова.

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