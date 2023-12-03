Единый знак качества появится в Беларуси

Он отметил, что данный знак будет, как в советское время, означать высочайшее качество продукции. Пока работа над его созданием идет.
«В отношении единого государственного знака Госстандарт провел серьезную работу, согласование. Где-то на выходе у нас уже есть проект указа, мы согласовываем его с госорганами, Администрацией президента. На следующей неделе, я думаю, будет представлен президенту», — сказал Татарицкий.
По его словам, специальная комиссия будет рассматривать заявку и готовить предложение президенту, последнее слово будет за белорусским лидером.
Татарицкий уточнил, что Беларусь остается одной из немногих стран, где под единым началом сохранились основные составляющие инфраструктуры качества: стандартизация, метрология, аккредитация, испытания.
«Это позволило нам действительно хорошо управлять этими элементами и актуализировать современную базу стандартов. И, конечно, с течением времени оперативно принимать какие-то соответствующие решения», — подчеркнул председатель.
Татарицкий обратил внимание, что продукция из республики экспортируется в 160 стран мира и в каждой стране есть свои нюансы и требования.
Что касается Беларуси, то в стране действует 31 тысяча стандартов.
«У нас 26 тысяч — это ГОСТы и около шести тысяч — это белорусские национальные СТБ. Они ничему не противоречат. Ряд наших стандартов именно с аббревиатурой СТБ применяется в качестве доказательной базы технических регламентов», — добавил председатель Госстандарта.