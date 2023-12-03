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08:16 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Единый знак качества появится в Беларуси

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Единый знак качества появится в Беларуси, но получить его будет очень сложно, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что данный знак будет, как в советское время, означать высочайшее качество продукции. Пока работа над его созданием идет.

«В отношении единого государственного знака Госстандарт провел серьезную работу, согласование. Где-то на выходе у нас уже есть проект указа, мы согласовываем его с госорганами, Администрацией президента. На следующей неделе, я думаю, будет представлен президенту», — сказал Татарицкий.

По его словам, специальная комиссия будет рассматривать заявку и готовить предложение президенту, последнее слово будет за белорусским лидером.

Татарицкий уточнил, что Беларусь остается одной из немногих стран, где под единым началом сохранились основные составляющие инфраструктуры качества: стандартизация, метрология, аккредитация, испытания.

«Это позволило нам действительно хорошо управлять этими элементами и актуализировать современную базу стандартов. И, конечно, с течением времени оперативно принимать какие-то соответствующие решения», — подчеркнул председатель.

Татарицкий обратил внимание, что продукция из республики экспортируется в 160 стран мира и в каждой стране есть свои нюансы и требования.

Что касается Беларуси, то в стране действует 31 тысяча стандартов.

«У нас 26 тысяч — это ГОСТы и около шести тысяч — это белорусские национальные СТБ. Они ничему не противоречат. Ряд наших стандартов именно с аббревиатурой СТБ применяется в качестве доказательной базы технических регламентов», — добавил председатель Госстандарта.

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