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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

По Новосибирской области проезд в маршрутках поднимется до 150 рублей

Проезд в маршрутках по Новосибирской области подорожает.

Цена на проезд в маршрутках по Новосибирской области поднимется до 150 рублей. Изменения в цене коснется нескольких направлений. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО.

Цены на проезд изменятся в маршрутках № 130, 326, 328, 331, 332.

«Рабочий поселок Мошково — Учительская» — это маршрут № 130. С 15 декабря цена поднимется до 130 рублей.

№ 326 «Областная больница — Автостанция рабочий поселок Колывань» с 27 декабря цена за проезд составит 150 рублей.

№ 332 «Метро “Речной вокзал” — Торговый центр (Бердск)» ценник поднимется с 20 декабря до 100 рублей.

№ 328 «ДК “Прогресс” — автостанция рабочий поселок Колывань» цена за проезд поднимется с 27 декабря о 150 рублей.

№ 331 «Дом Культуры (Бердск) — Площадь Маркса» цена с 20 декабря составит 85 рублей.

Ранее сообщалось, что проезд в метро будет стоить 35 рублей с 23 декабря.

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