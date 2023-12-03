11:15 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске пассажиры смогут оплачивать проезд «Картой жителя»
В Новосибирске в 2024 году жители смогут оплачивать проезд в общественном транспорте «Картой жителя».
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По данным ведомства, социальной карты теперь расширят функционал. После замены микропроцессора IT-компания «СберТройка» сможет подключиться к системе.
Новые технологии внедряют Минтранс и Минцифры. Систему установят на всех автобусах Новосибирской области.
«По сути, мы хотим предоставить универсальное и бесшовное решение не только гражданам, но и перевозчикам», — уточнил министр транспорта Анатолий Костылевский.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что цены на проезд в маршрутках увеличатся до 150 рублей.