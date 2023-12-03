Главное
Спецоперация на Украине
11:15 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске пассажиры смогут оплачивать проезд «Картой жителя»

В Новосибирске в 2024 году жители смогут оплачивать проезд в общественном транспорте «Картой жителя».

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным ведомства, социальной карты теперь расширят функционал. После замены микропроцессора IT-компания «СберТройка» сможет подключиться к системе.

Новые технологии внедряют Минтранс и Минцифры. Систему установят на всех автобусах Новосибирской области.

«По сути, мы хотим предоставить универсальное и бесшовное решение не только гражданам, но и перевозчикам», — уточнил министр транспорта Анатолий Костылевский.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что цены на проезд в маршрутках увеличатся до 150 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Новосибирске звёзды шоу-бизнеса случайно встретились в аэропорту
Сказка на колесах: поезд Деда Мороза сделал остановку в Новосибирске – 2...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта