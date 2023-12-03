14:07 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
В ноябре подешевели квартиры в Казахстане
По данным аналитической службы Krisha.kz, в ноябре средняя ставка упала на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, передает El.kz.
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Интересно, что понижение цен зафиксировано в 9 из 13 городов, в которых проводится мониторинг. Самым значительным снижением можно похвастаться Павлодар, где аренда упала на 9%. Также заметные снижения цен отмечены в Петропавловске (- 8%) и Караганде (- 6%). В Актау и Актобе снижение составило по 5%, в Уральске — 4%, в Алматы и Кокшетау — по 3%, а в столице Астане — 1%.
Однако, несмотря на общий тренд к снижению, в Шымкенте и Атырау цены на аренду жилья немного увеличились: +3% и +0.7% соответственно. В то время как в Костанае и Усть-Каменогорске цены остались на уровне октября.
Анализируя данные по стоимости аренды за квадратный метр, выделяется Алматы, где цена достигает 5.8 тыс. тенге, в то время как в Актау она остается на уровне 2.5 тыс. тенге. Средняя цена по стране составляет 3.2 тыс. тенге.
Интересно, что по сравнению с началом года ставки в ноябре ощутимо выше на 7%. Наибольшее увеличение цен произошло в Костанае, Павлодаре и Шымкенте, где аренда выросла на 15%. Эти изменения свидетельствуют о динамике рынка жилья в Казахстане за последние месяцы.