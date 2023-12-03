20:47 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Власти Беларуси признали, что с магазинами на селе есть проблемы
Торговлю в сельской местности преимущественно закрывает Белкоопсоюз, работу которого недавно раскритиковали президент и премьер.
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Ситуация на потребительском рынке остается стабильной, нет ни одной товарной группы, в которой бы страна испытывала недостаток, заявила заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджетам и финансам Ирина Левкович в эфире телеканала СТВ.
По ее словам, сегодня в магазинах любого формата — от шаговой доступности до гипермаркетов — есть все, что нужно населению. Это касается как отечественной продукции, так и товаров критического импорта.
«Определенная проблема сегодня складывается с обслуживанием сельского населения, но этому и правительство, и исполкомы на местах уделяют серьезнейшее внимание», — заверила сенатор.
Левкович отметила, что те недостатки, которые выявляются в системе, устраняются в кратчайшие сроки, «поэтому что касается ассортимента, то все хорошо». После чего пояснила, что систематические мониторинги и контрольные обследования торговых объектов проходят на регулярной основе по всей стране.
«Сегодня каждый член Совета Республики у себя в регионе еженедельно отслеживает ситуацию и с ассортиментом самых нужных необходимых товаров <…> и, что самое главное, с ценами», — сказала она.
Парламентарий подчеркнула, что в случае выявления каких-то необъяснимых фактов роста цен ситуацию на контроль берут МАРТ и КГК.
Что касается сельской местности, то торговлю там преимущественно осуществляют магазины Белкоопсоюза. Сейчас в системе потребкооперации 3,5 тысячи сельских магазинов, а также 549 автолавок. Ранее работу Белкоопсоюза касательно ассортимента раскритиковали президент страны Александр Лукашенко и премьер-министр Роман Головченко.