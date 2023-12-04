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17:07 (мск), источник: © РИА Новости

Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Цены на колбасные изделия и пельмени в России стабильны, информация об их подорожании на 20% не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Источник: © РИА Новости

«Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Минсельхоз также отметил, что производство колбасных изделий в России в текущем году растет — на 2,5% за январь-октябрь, а полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных — на 6,2%.

При этом мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением. «Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции», — подчеркнули в Минсельхозе.

Согласно данным Росстата, пельмени за десять месяцев подорожали на 5%, и их средняя цена в октябре достигла 375 рублей за килограмм. Примерно такой же рост зафиксирован по колбасе, в итоге, например, килограмм вареной в октябре стоил в среднем 506 рублей.

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