Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей

«Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Минсельхоз также отметил, что производство колбасных изделий в России в текущем году растет — на 2,5% за январь-октябрь, а полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных — на 6,2%.
При этом мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением. «Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции», — подчеркнули в Минсельхозе.
Согласно данным Росстата, пельмени за десять месяцев подорожали на 5%, и их средняя цена в октябре достигла 375 рублей за килограмм. Примерно такой же рост зафиксирован по колбасе, в итоге, например, килограмм вареной в октябре стоил в среднем 506 рублей.