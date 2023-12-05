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5 декабря, источник: СуперОмск

Названы самые востребованные специальности в Омске в ноябре 2023 года

Служба исследований одного из сервисов по поиску работы проанализировала на основе новых предложений о работе, на каких специалистов сильнее всего вырос спрос в Омской области в ноябре 2023 года.

Аналитики отмечают, что спрос на рынке труда продолжает расти — количество открытых работодателями вакансий выросло в последнем осеннем месяце на 34% в сравнении с ноябрем 2022 года. При этом специалисты сервиса hh.ru отмечают, что сильнее всего в Омске выросла потребность в специалистах из сферы «Управление персоналом, тренинги» — объем вакансий в сравнении с прошлым годом вырос на 82%. Также всплеск спроса зафиксирован на кадры из ресторанно-гостиничного направления (+71%), безопасности (на 70%), развлечений и массмедиа (на 50%), розничной торговли (на 47%).

Аналитики сервиса также назвали самых востребованных специалистов в Омске. Отмечается, что наибольшее количество предложений о работе в ноябре было открыто для рабочего персонала: 28% от всех представленных вакансий в Омской области. Также активно требуются сотрудники на специальности из сфер «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 20%), «Продажи, обслуживание клиентов» (19%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

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