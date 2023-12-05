Власти Екатеринбурга утвердили проект развития «правительственного квартала»

В планах мэрии строительство канала (коллектора) реки Широкой по улице Юрия Исламова, проездов к планируемым очистным сооружениям дождевой канализации. Также появится транспортная развязка на пересечении Срединного кольца и улицы Татищева. Протяженность проектируемых и реконструируемых участков улично-дорожной сети в Верх-Исетском районе составит 5,5 км, трамвайной линии — 2,9 км.
Как писал ЕАН, мэрия уже завершила отбор подрядчиков для крупных дорожных контрактов в этом районе. Начаться эти работы должны в 2024 году. Общая стоимость контрактов превышает 10 млрд рублей.
Еще в марте глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал перезапуск проекта застройки под названием «ВИЗ-Правобережный». Градоначальник предупреждал, чтобы при проектировании не были допущены ошибки. Отдельно мэр высказал пожелание об обеспечении «гармоничного сочетания мегаполиса и красивейшей природы места».