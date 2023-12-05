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5 декабря, источник: ЕАН

Власти Екатеринбурга утвердили проект развития «правительственного квартала»

Администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства дорожной инфраструктуры в районе «ВИЗ-Правобережный». Речь идет о прокладке новых дорог и трамвайной линии по улице Татищева.

В планах мэрии строительство канала (коллектора) реки Широкой по улице Юрия Исламова, проездов к планируемым очистным сооружениям дождевой канализации. Также появится транспортная развязка на пересечении Срединного кольца и улицы Татищева. Протяженность проектируемых и реконструируемых участков улично-дорожной сети в Верх-Исетском районе составит 5,5 км, трамвайной линии — 2,9 км.

Как писал ЕАН, мэрия уже завершила отбор подрядчиков для крупных дорожных контрактов в этом районе. Начаться эти работы должны в 2024 году. Общая стоимость контрактов превышает 10 млрд рублей.

Еще в марте глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал перезапуск проекта застройки под названием «ВИЗ-Правобережный». Градоначальник предупреждал, чтобы при проектировании не были допущены ошибки. Отдельно мэр высказал пожелание об обеспечении «гармоничного сочетания мегаполиса и красивейшей природы места».

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