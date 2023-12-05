5 декабря, источник: Коммерсантъ
Управляющий директор «Мотовилихинских заводов» покинул должность
Управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин покинул свой пост.
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По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, об этом топ-менеджер сообщил вчера своим сотрудникам.
«Сергей Дядькин действительно уволился из головной компании ПАО “Мотовилихинские заводы” вместе с еще с 70 работниками в связи с продажей имущественного комплекса на торгах. Однако он продолжает осуществлять руководство военным (АО “СКБ”) и гражданским (ООО “МГМ”) дивизионами завода, бывшими дочерними структурами ПАО “МЗ”, новыми владельцами которых стал “Ремдизель”», — пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе машхолдинга.
В холдинге Сергей Дядькин появился в начале 2019 года, заняв должность заместителя директора ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ). С середины 2000-х годов он занимал различные руководящие должности в структурах АО «Группа Е4», ПАО «Газпром», ОК «Русал», АО «Волготанкер». На руководящие должности в машхолдинге господин Дядькин пришел в 2020 году, когда свои посты покинул прежний топ-менеджер Александр Анохин.
Напомним, в сентябре на торгах в рамках банкротства МЗ имущественный комплекс предприятия был продан за 1,2 млрд руб. татарскому АО «Ремдизель».