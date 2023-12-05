Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до 2024 года

Режим простоя коснется 502 сотрудников завода. В предыдущий раз режим простоя продлили в конце октября до конца ноября.
Завод южнокорейского производителя автомобилей Hyundai приостановил производство 1 марта 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. Тогда в режиме простоя оказалось 2 206 работников завода из 2 537.
До приостановки завод выпускал модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода, запущенного в 2010 году составляла более 200 тыс. автомобилей в год.
В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в ближайшее время завод планирует купить российский инвестор. В числе возможных покупателей называли калининградский «Автотор» и дилерский холдинг «Авилон».