5 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Байкало-Амурскую магистраль сделают туристическим объектом
Её потенциал исследуют известные блогеры-путешественники.
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Известные российские блогеры-путешественники отправятся в экспедицию по Байкало-Амурской магистрали для исследования её туристического потенциала. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», исследователи, которых поддержали в минвостокразвития и корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), собираются выявить новые достопримечательности и проработать маршрут для последующей организации туров.
— Байкало-Амурская магистраль связала совершенно непохожие друг на друга места: исторические объекты, природные красоты, технологические чудеса. И до всех них можно добраться не только по железной дороге, но также на автомобиле или даже велосипеде. Мы хотим показать доступность ярких впечатлений, а также проработать сам маршрут и составить понятную каждому туристу нить путешествия — для этого в марте будущего года стартует специальная экспедиция, — сказала заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Мария Бадмацыренова.
Нитка маршрута протянется по дублёру Байкало-Амурской магистрали от Тайшета до Советской Гавани и составит около 4,5 тысяч километров. Участники экспедиции заранее определятся с контрольными точками и разработают так называемый «чек-лист», где будут описывать свои впечатления. Они собираются изучить доступность туристических сервисов, природные достопримечательности, гастрономические особенности, а также культуру народов, проживающих на Дальнем Востоке. Итогом работы экспертов станет полноценный путеводитель с пояснениями от опытных путешественников.
— Путешествуя по Дальнему Востоку и Арктике мне интересно построить маршрут таким образом, чтобы его можно было повторить без специальной техники и навыков, но вместе с тем соединив нетривиальные локации. «БАМ Туристический» — это возможность пересечь половину России и проложить маршрут для других путешественников, — отметил автопутешественник Алексей Жирухин.
Напомним, что проект «БАМ туристический» стартовал по итогам подписания меморандума о взаимодействии в развитии туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали. В проекте при поддержке минвостокразвития России и КРДВ участвуют Хабаровский край, Амурская область, Забайкальский край, Бурятия и Якутия. Туристский обмен подразумевает как прием групп путешественников в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так и организацию путешествий.