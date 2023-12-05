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5 декабря, источник: Хабаровский край сегодня

Байкало-Амурскую магистраль сделают туристическим объектом

Её потенциал исследуют известные блогеры-путешественники.

Источник: Корпорация развития Дальнего Востока

Известные российские блогеры-путешественники отправятся в экспедицию по Байкало-Амурской магистрали для исследования её туристического потенциала. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», исследователи, которых поддержали в минвостокразвития и корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), собираются выявить новые достопримечательности и проработать маршрут для последующей организации туров.

 — Байкало-Амурская магистраль связала совершенно непохожие друг на друга места: исторические объекты, природные красоты, технологические чудеса. И до всех них можно добраться не только по железной дороге, но также на автомобиле или даже велосипеде. Мы хотим показать доступность ярких впечатлений, а также проработать сам маршрут и составить понятную каждому туристу нить путешествия — для этого в марте будущего года стартует специальная экспедиция, — сказала заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Мария Бадмацыренова.

Нитка маршрута протянется по дублёру Байкало-Амурской магистрали от Тайшета до Советской Гавани и составит около 4,5 тысяч километров. Участники экспедиции заранее определятся с контрольными точками и разработают так называемый «чек-лист», где будут описывать свои впечатления. Они собираются изучить доступность туристических сервисов, природные достопримечательности, гастрономические особенности, а также культуру народов, проживающих на Дальнем Востоке. Итогом работы экспертов станет полноценный путеводитель с пояснениями от опытных путешественников.

Кроме того, будет сформирован перечень локаций для промышленного туризма, среди которых космодром, предприятия добычи и переработки полезных ископаемых, высокотехнологичное производство, включая авиационные и судостроительные заводы, рыбная промышленность.

 — Путешествуя по Дальнему Востоку и Арктике мне интересно построить маршрут таким образом, чтобы его можно было повторить без специальной техники и навыков, но вместе с тем соединив нетривиальные локации. «БАМ Туристический» — это возможность пересечь половину России и проложить маршрут для других путешественников, — отметил автопутешественник Алексей Жирухин.

Напомним, что проект «БАМ туристический» стартовал по итогам подписания меморандума о взаимодействии в развитии туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали. В проекте при поддержке минвостокразвития России и КРДВ участвуют Хабаровский край, Амурская область, Забайкальский край, Бурятия и Якутия. Туристский обмен подразумевает как прием групп путешественников в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так и организацию путешествий.

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