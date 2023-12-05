В Новосибирске обнаружили еще один капитальный самострой

На то, что в одном из самых престижных районов города по адресу Вокзальная магистраль, 4Б возведен, и вовсю эксплуатируется очередной объект со всеми признаками самостроя, обратил внимание новосибирский общественник Евгений Митрофанов. Причем предположения активиста вскоре подтвердились. Далее последовали обращения в контролирующие структуры. Причем, по словам общественника, мнения разделились. Муниципальные власти полагали, что двухэтажка на Вокзальной магистрали является временным сооружением. А вот инспекция Госстройнадзора после обследования объекта пришла совершенно к иным выводам.