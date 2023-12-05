Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 декабря

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,33 тенге, евро — 501,65 тенге, рубля — 5,1 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 460 тенге, продажи — 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 500 тенге, продажи — 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,12 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 461,1 тенге, продажи — 463,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 499,5 тенге, продажи — 502,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,01 тенге, продажи — 5,17 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 461 тенге, продажи — 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 500 тенге, продажи — 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,15 тенге.