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5 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 декабря

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 5 декабря 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,33 тенге, евро — 501,65 тенге, рубля — 5,1 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 460 тенге, продажи — 465 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 500 тенге, продажи — 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,12 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 461,1 тенге, продажи — 463,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 499,5 тенге, продажи — 502,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,01 тенге, продажи — 5,17 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 461 тенге, продажи — 464 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 500 тенге, продажи — 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,15 тенге.

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