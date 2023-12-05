Названы дороги, которые отремонтируют в Омске в 2024 году

Так, ремонт запланирован на дорогах по улицам Омской, Волочаевской, Заозерной, Театральной площади, 60 лет Победы, 6-й Шинной, Маяковского, Коммунальной и Гусарова.
Как отметили в омской мэрии, подрядчики по всем объектам уже определены, а на первых четырех дорогах из списка уже выполнен згначительный объем работ. Ремонт остальных начнется в строительном сезоне 2024 года.
Самой протяженной из списка стала дорога по улице Омской в Центральном округе, где нужно отремонтировать более 4 км. Около 40% работ уже выполнил подярдчик ООО «АРТ РемСтрой».
В городской администрации также заявили, что по итогам торгов и фактически выполненных работ удалось сэкономить около 57 млн рублей — эти деньги планируется направить на продолжение ремонта дороги по улице Заозерной в направлении улицы Королева в Советском округе; вместе с тем в региональный Минтранс направлено обращение о предоставлении субсидии на ремонт Заозерной в 2024 году.