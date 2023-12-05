Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: СуперОмск

Названы дороги, которые отремонтируют в Омске в 2024 году

В пресс-центре администрации Омска во вторник, 5 декабря 2023 года, перечислили девять городских дорог, которые комплексно отремонтируют в 2024 году. В целом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт городской дорожной инфраструктуры в 2024 году направлено более 712 млн рублей.

Так, ремонт запланирован на дорогах по улицам Омской, Волочаевской, Заозерной, Театральной площади, 60 лет Победы, 6-й Шинной, Маяковского, Коммунальной и Гусарова.

Как отметили в омской мэрии, подрядчики по всем объектам уже определены, а на первых четырех дорогах из списка уже выполнен згначительный объем работ. Ремонт остальных начнется в строительном сезоне 2024 года.

Самой протяженной из списка стала дорога по улице Омской в Центральном округе, где нужно отремонтировать более 4 км. Около 40% работ уже выполнил подярдчик ООО «АРТ РемСтрой».

В городской администрации также заявили, что по итогам торгов и фактически выполненных работ удалось сэкономить около 57 млн рублей — эти деньги планируется направить на продолжение ремонта дороги по улице Заозерной в направлении улицы Королева в Советском округе; вместе с тем в региональный Минтранс направлено обращение о предоставлении субсидии на ремонт Заозерной в 2024 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Минэнерго рассказали, когда в дома омичей вернется отопление
В мэрии Омска прокомментировали жалобу на забитые автобусы в вечернее время
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта