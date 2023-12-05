5 декабря, источник: РИА Новости
Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали
Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали на более 828 миллионов рублей.
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КРАСНОЯРСК, 5 дек — РИА Новости. На 383 объекта «Голдман Групп» красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, наложен арест на сумму более 828 миллионов рублей, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.
«По уголовному делу проведены более 10 обысков. Наложен арест на 383 объекта, входящих в “Голдман Групп”, на сумму более 828 миллионов рублей, в том числе наложен арест на имущество, находящееся в собственности самого Гольдмана: шесть объектов общей стоимостью 3,5 миллионов рублей. Готовится наложение ареста на 136 транспортных средств и специальной техники, принадлежащие компании, на сумму более 211 миллионов рублей», — сказал он.
По мнению Речицкого, все это не повлияет на хозяйственную деятельность предприятий. «В рамках расследования уголовного дела мы вышли с предложениями в правительство края и совместно с органами исполнительной власти делаем все для минимизации последствий, сохранения производства, его функционирования и рабочих мест», — пояснил он.
МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества, сам он объявлен в розыск. Также Росбанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании.
Заксобрание региона 23 ноября досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина и смертельно ранил мужчину.