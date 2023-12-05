Свердловский губернатор прокомментировал подорожание яиц

По его словам, у роста цен есть вполне обоснованные причины. В их числе — удорожание тарифов ЖКХ и энергоресурсов.
«Дорожают газ, электричество, производство. Что касается яиц, мы встречались с “Магнитом”, “Пятерочкой” и со всеми сетями и договорились о том, чтобы наценка на яйца была совсем минимальной, а лучше по себестоимости. Мы понимаем, что в убыток никто не будет работать. За сколько яйцо произведено, за столько оно и будет продано», — сказал глава региона.
Средняя цена яиц в Свердловской области в конце ноября преодолела психологическую отметку в 100 рублей за десяток, по данным Свердловскстат. За неделю цена на яйца выросла в регионе на 3,3%, составив 101,27 рубля за десяток. Неделю назад их стоимость составляла в среднем 98 рублей.
Цены на яйца и мясо курицы растут с сентября текущего года. В регионах Сибирского федерального округа темпы подорожания выше. В некоторых субъектах (например, Кемеровской области) наблюдается дефицит курицы в магазинах. В Новосибирской области цены на яйца превысили 200 рублей.
Местные власти в субъектах объясняют подорожание продукции птицефабрик несколькими факторами: ростом цен на зерно, логистику, а также последствиями вспышек птичьего гриппа на птицефабриках. Проверку причин подорожания проводит ФАС. Антимонопольщики, в частности, пытаются установить признаки сговора.