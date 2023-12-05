Губернатор Куйвашев рассказал, когда примут решение о мусорном заводе в Сысерти

«Я все понимаю, но затягивать мы не можем. Если мы не примем решение, мусор возить будет некуда», — сказал он в ответ на вопрос о строительстве завода.
По его словам, там планируется не полигон, а мусоросортировочный завод и «эко-комбинат». Среди участков для него рассматривается территория в Сысертском районе. Северный полигон практически переполнен.
Это не полигон, не свалка, это мусоросортировочный завод, эко-комбинат. Подбираются участки для установки такого завода, в том числе рассматривается участок и в Сысертском округе. По словам губернатора, в Нижнем Тагиле строится вторая очередь подобного завода, вместе с которым функционирует производство скамеек, письменных ручек и других предметов.