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5 декабря, источник: УралПолит.ру

Губернатор Куйвашев рассказал, когда примут решение о мусорном заводе в Сысерти

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря, УралПолит.Ru. Решение о строительстве мусороперерабатывающего завода под Сысертью будет принято в мае. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии.

«Я все понимаю, но затягивать мы не можем. Если мы не примем решение, мусор возить будет некуда», — сказал он в ответ на вопрос о строительстве завода.

По его словам, там планируется не полигон, а мусоросортировочный завод и «эко-комбинат». Среди участков для него рассматривается территория в Сысертском районе. Северный полигон практически переполнен.

Это не полигон, не свалка, это мусоросортировочный завод, эко-комбинат. Подбираются участки для установки такого завода, в том числе рассматривается участок и в Сысертском округе. По словам губернатора, в Нижнем Тагиле строится вторая очередь подобного завода, вместе с которым функционирует производство скамеек, письменных ручек и других предметов.

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