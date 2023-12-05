МИНСК, 5 дек — Sputnik. Количество подвижного состава увеличат в новогоднюю ночь в Минске, об этом сообщил заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов. На новогодние праздники традиционно увеличивается время работы общественного транспорта и сокращается интервал движения. «В период проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества Христова, планируется увеличение количества подвижного состава, работающего на маршрутах городского пассажирского транспорта», — сказал Илларионов, его слова приводит агентство «Минск-Новости». До 4:50 утра будет работать наземный общественный транспорт, а уже в 5:50 утра 1 января начнут курсировать первые утренние рейсы. Что касается минского метро, то все желающие смогут уехать со станций «Немига», «Октябрьская», «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) до 4:15, с остальных станций — до 4:00. После этого пассажиры смогут добраться до микрорайонов на автобусах и троллейбусах. Илларионов заверил, что продление время работы многих маршрутов позволит обеспечить доставку пассажиров практически в любой конец Минска.